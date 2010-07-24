У Ялті Путін з Януковичем обговорять перспективи газового консорціуму

У суботу під час короткого робочого візиту президента РФ до Ялти, президенти РФ та України можуть обговорити перспективи російсько-українського газового консорціуму, повідомляє РІА Новості із посиланням на прес-службу уряду РФ. Нагадаємо, востаннє Путін і Янукович зустрічалися в Стамбулі 8 червня , у перерві засідання саміту Наради по взаємодії і заходам довіри в Азії.

. В кінці квітня Путін за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою Азаровим запропонував об`єднати "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".

В п`ятницю Азаров в інтерв`ю газеті "Київський телеграф" заявив, що Україна сподівається найближчим часом завершити переговори з Росією і Євросоюзом по створенню газотранспортного консорціуму. За його словами, Україна пропонує РФ надати гарантії транзитних постачань, "наприклад, протягом десяти років прокачувати через нашу територію 150 мільярдів кубів газу щорік", а ЄС - гарантувати покупку цього об`єму.

Раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер говорив, що створення СП є першим етапом на шляху до об`єднання компаній, російський газовий холдинг вже представив українській стороні перелік родовищ, які може в нього внести. "Нафтогаз" при цьому повинен внести до статутного капіталу СП газотранспортну систему і свої родовища. При цьому Міллер відзначав, що до злиття компанії повинні йти через створення СП. Глава "Газпрому" не назвав родовищ, які "Газпром" готовий внести до СП, проте відзначив, що їх запаси залежатимуть від оцінки активів "Нафтогазу" і можуть скласти від 800 мільярдів кубометрів до 1 трильйона кубометрів газу.

Президент України повідомив про будівництво двох нових блоків на Хмельницькій і Рівненській АЕС і попросив прем`єр-міністра РФ надати підтримку в кредитуванні російськими банками. Крім того, Окрім співпраці в газовій сфері Росія запропонувала Україні розширити партнерство в атомній енергетиці. Зокрема, глава "Росатома" Сергей Кирієнко в кінці квітня повідомив, що сторони можуть створити спільне підприємство в атомній сфері на базі російського "Атоменергомашу" й українського "Турбоатому", можливо, на паритетній основі.

Ці та інші питання російсько-української співпраці наочно обговорювалися місяць тому на зустрічі Путіна і Азарова в Москві. Проте тоді жодних конкретних домовленостей досягнуто не було.