Янукович і Путін не говорили про злиття «Газпрому» і «Нафтогазу»

Під час зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА в Криму питання про злиття «Газпрому» і «Нафтогазу» не обговорювалося.

Як повідомляється на офіційному сайті російського уряду, про це заявив В.ПУТІН, підбиваючи підсумки переговорів з В.ЯНУКОВИЧЕМ «Об`єднання не обговорювалося, але ми говорили про проблеми наших відносин у сфері енергетики. Ми говорили про розвиток трубопровідного транспорту, про «Південний потік», про розвиток ГТС України, про можливу участь Росії у різних проектах. Це все поки що речі дуже сирі, вони на рівні експертного обговорення знаходяться. Але ми про це говорили досить детально, у тому числі із залученням фахівців з уряду України», - зазначив В.ПУТІН.Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня В.ПУТІН за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ запропонував об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». 20 червня М.АЗАРОВ, коментуючи заяву голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА про те, що злиття компаній стане наступним етапом після створення суб`єктами спільного підприємства, заявив, що злиття "Нафтогазу України" і "Газпрому" не буде.