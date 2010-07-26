Роздрібний тариф на електроенергію на серпень підвищено

13:39, 26 липня 2010
Енергетика
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Для споживачів І класу - на 1,9%

Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила на серпень роздрібний тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги, порівняно з липнем, на 1,9% - до 54,19 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Про це йдеться у постанові комісії від 23 липня № 873, текст якої має УНІАН.

Водночас регулятор знизив роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги на 1,99% - до 67,9 коп. за кВт/год.

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