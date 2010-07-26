Лібералізація газового ринку України призведе до здорожчання палива

Справжня лібералізація газового ринку України призведе до подальшого зростання цін на „блакитне паливо” для населення, яке навіть після 50% подорожчання газу з серпня платитиме менше, ніж його ринкова вартість.

Про це йдеться в аналізі Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), текстом якого володіє УНІАН.

Аналітик Анна ГУРСЬКА відзначила, що можливе подальше подорожчання газу для населення та теплокомуненерго залежатиме від того, чи українська влада дійсно планує справжню лібералізацію газового ринку.

Експерт звернула увагу, що така лібералізація передбачена в оголошеному владою в червні плані реформ до 2015 року.

„Важко передбачити, чи уряд наважиться на подальше підвищення, аби прирівняти ціни до ринкових і тим самим уможливити справжню лібералізацію ринку... Консолідація влади Партією регіонів полегшує владі ухвалення таких непопулярних рішень”, - зазначила аналітик.

За її словами, нині ціни на газ для українців у півтора рази менші за ринкові, а для теплокомуненерго, що забезпечують теплом та гарячою водою житловий та не житловий фонд, на 70% менші.

„Підвищення (з серпня) не забезпечує рентабельності продажу газу для цього сегменту користувачів”, - стверджує експерт.

А.ГУРСЬКА також зауважила, що уряд погодився на підвищення цін під тиском ключового кредитора України – МВФ - для того, аби отримати фінансування за програмою stand by на 14,9 млрд. доларів.