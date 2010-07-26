Прибуток «Донецькобленерго» склав 29 тис. грн.

ВАТ «Донецькобленерго» завершило перше півріччя з чистим прибутком 29 тис. грн, тоді як за підсумками січня-червня 2009 року чистий збиток компанії складав 15,274 млн. грн.

Про це сказано в звіті компанії за наслідками фінансово-господарської діяльності, розміщеному на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У звітний період компанія збільшила чистий дохід на 19,7% – до 1 млрд. 898,367 млн. грн., валовий прибуток скоротила – на 3,8% - до 220,862 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, «Донецкобленерго» завершило 2009 рік беззбитково «в нуль», тоді як за підсумками 2008 року чистий збиток компанії складав 4,005 млн. грн.

Довідка УНІАН. Статутний фонд ВАТ "Донецькобленерго" складає 81 млн. 896 тис. 469 грн.

Державі належать 65,06% акцій підприємства, які передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України". Найбільшим недержавним акціонером компанії є DTEK Holdings Ltd (Кіпр), якому на лютий цього року належало 19,51% акцій ВАТ «Донецькобленерго».