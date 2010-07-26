За тиждень нафтопродукти в Україні подорожчали на 1,8%

З 19 по 26 липня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,2-2,2% (в середньому на 1,8%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 19 по 26 липня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – знизилися на 0,9%, або 70 грн./т, – до 8130 грн./т; на бензин А-92 – збільшилися на 2,1%, або 170 грн./т, – до 8260 грн./т; на бензин А-95 – збільшилися на 1,2%, або 100 грн./т, – до 8480 грн./т; на дизельне паливо – збільшилися на 2,2%, або 150 грн./тонна, – до 7070 грн./т.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.