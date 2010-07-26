Україну відвідає єврокомісар з питань енергетики
17:00, 26 липня 2010Енергетика
0
Європейський комісар з питань енергетики Гюнтер EТТІНҐЕР 27-28 липня відвідає Україну.
Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні.
В ході візиту Г.EТТІНҐЕР візьме участь у конференції "Підтримка енергетичної безпеки та інвестицій у Чорноморському регіоні", що відбудеться в Одесі 27 липня.
Разом із міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ він виголосить на конференції головну доповідь. Також планується двостороння зустріч Г.EТТІНҐЕРА із Ю.БОЙКОМ.
Наступного дня, 28 липня, Єврокомісар зустрінеться у Києві із прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter