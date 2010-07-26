«Київенерго» отримало майже 196 млн. грн. збитків

АК «Київенерго» завершила січень-червень 2010 року з чистим збитком 195,774 млн. грн., тоді як за підсумками аналогічного періоду 2009 року чистий прибуток компанії склав 672,695 млн. грн.

Про це йдеться в звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно повідомленню, за звітний період компанія збільшила чистий дохід на 33,6% – до 4 млрд. 345,223 млн. грн., а валовий збиток скоротила в 3,7 разу – до 182,725 млн. грн.

Довідка УНІАН. АК «Київенерго» (Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – в тепловій енергії.

Статутний фонд «Київенерго» складає 27 млн. 91 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн.

50%+1 акція «Київенерго» належать НАК «Енергетична компанія України». 12,73% акцій, що належать київській міській общині, передано до статутного фонду ЗАТ «Компанія «Киевенергохолдніг». До кінця травня 2007 року номінальним утримувачем вказаного пакету був КБ "Хрещатік". З червня 2007 року як власник цього пакету виступала компанія Trelodia Investments Ltd. (Кіпр).

Крім того, за станом на січень 2008 року 24,97% акцій "Київенерго" сконцентрувала кіпрська Kapiton Trading Ltd. Ще 15,71% акцій контролює Fluminea Limited (Кіпр).

«Київенерго» в 2009 році скоротила чистий збиток в 3,3 разу в порівнянні з 2008 роком – до 129,860 млн. грн.