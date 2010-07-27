Ціни на нафту майже не змінились

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок, 26 липня, практично не змінилися на тлі відновлення нафтовидобутку в Мексиканській затоці, перерваного тропічним штормом "Бонні", передає Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil залишилася на колишньому рівні - 78,98 долара за барель.

Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилась на 0,05 долара - до 77,50 долара за барель.