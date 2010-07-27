Митники виявили порушення у розмитненні газу «RUE»

Комісія Державної митної служби України завершила перевірку на відповідність закону митного оформлення у лютому 2009 р. 11 млрд. куб. м природного газу, який належав компанії «RosUkrEnergo AG», і виявила ряд порушень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби.

«Детально вивчивши матеріали митного оформлення газу і перевіривши законність рішень і дій посадовців у цій справі, комісія підтвердила невідповідність чинному законодавству розмитнення зазначеного газу на користь НАК «Нафтогаз України» і знайшла численні порушення з боку посадовців Держмитслужби», - наголошується у повідомленні відомства.

Матеріали передані до слідчого підрозділу Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

1 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію щодо рішенням Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» і причетності до цього посадовців органів державної влади і арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА. ТСК очолив депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ.