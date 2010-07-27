Азаров пояснив, чому подорожчає газ для населення

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що в Україні неможливо було уникнути рішення про підвищення ціни на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Безумовно, це не просте рішення, й воно потребує пояснення, принаймні», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр назвав декілька причин, через які таке рішення необхідно було ухвалити.

Перш за все, відзначив прем`єр, абсолютно несправедливо стверджувати, що для потреб населення достатньо лише газу власного видобутку. «Абсолютно недостатньо. Наш газ ми вимушені змішувати з абсолютно іншим за вартістю газом, який ми отримуємо з Росії», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він зазначив, що ціна на газ, що купується в Росії, суттєво збільшилася з 2009 року.

Також прем`єр зазначив, що хибним є твердження про те, що якщо витрати населення за газ дотує бюджет, то це негативно не позначається на населенні. «Хочу відзначити ще одну поширену помилку, що якщо за людей платить бюджет, то це чужі гроші. Це абсолютно ті ж самі гроші. Якщо ми з бюджету дотуємо «Нафтогаз», а цим займався попередній уряд, то це означало лише одне: або ці гроші уряд брав у борг, а за цими боргами ми зараз розраховуємося, кожного місяця, забираючи у наших людей по 4-5 млрд. грн. на місяць, або недоплачували нашим же людям із бюджету у вигляді підвищення зарплати, пенсій», - сказав М.АЗАРОВ.

«Таким чином, глибоко поширена помилка, що бюджет може дотувати газ для промпідприємств, для населення. Це гроші наші спільні – це гроші, зокрема, й населення», - сказав прем`єр.

Крім того, прем`єр зазначив, що необхідність підвищення ціни на газ, зокрема, продиктована необхідністю отримати кошти для збільшення обсягів видобутку газу в Україні.

«Ми повинні подумати про те, що свердловини, які качають газ на нашій території, не вічні. Рано чи пізно вони вичерпаються, й треба бурити нові свердловини. І якщо ми хочемо зберігати видобуток (газу – УНІАН), який ми маємо, а ми хочемо його не просто зберігати, а вдвічі збільшити, то ми повинні нарощувати капіталовкладення в розвиток нашої власної нафтогазової промисловості», - сказав М.АЗАРОВ.

У цьому контексті він нагадав, що не раз у ході зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ чув від свого колеги питання – чому тарифи на газ у Росії, в якої Україна купує газ, вищі, ніж у самій Україні. «Цей аргумент реально існує. На сьогоднішній день тарифи на газ для населення значно вищі, ніж в Україні», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом із тим, голова уряду підкреслив, що складно спростовувати критичні оцінки політиків і профспілок щодо підвищення тарифів на газ, оскільки йому самому це рішення не подобається. «Мені не подобається це рішення. Я був проти до останнього моменту – до того моменту, поки я не зрозумів, що треба його приймати. Воно мені й зараз не подобається, але що робити. Життя змушує приймати такі рішення, подобається це чи ні», - сказав М.АЗАРОВ.

«Я хочу сказати всім своїм колегам, і в уряді, і в коаліції, що перш, ніж давати якісь оцінки, необхідно всю сукупність проблем зважити, про все подумати, про всю країну в цілому, а потім сказати, чи була інша можливість чи не було», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр зазначив, що в Україні зараз достатньо проблем, на які необхідно шукати кошти. «Будь-яку сферу візьми, ось ви самі про зерно заговорили. Це проблема, треба гроші шукати. Повінь проблема? Проблема, треба гроші шукати. Армія небоєздатна –проблема? Проблема – теж треба гроші шукати, і так далі. Куди не кинь, скрізь проблеми», - констатував М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що кошти, отримані від підвищення тарифів на газ, підуть на збільшення видобутку газу в Україні.

НКРЕ своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення й гаряче водопостачання населення.