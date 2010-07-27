Мінвуглепром оприлюднив перелік інвестиційно-привабливих шахт

Міністерство вугільної промисловості оприлюднило перелік з 38 підприємств і шахт, у розвиток яких розраховує залучити 10,947 млрд. грн. інвестицій до 2016 року, зокрема і на основі механізму державно-приватного партнерства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

До переліку підприємств, які, на думку міністерства, мають перспективу розвитку і найпривабливіші для подальшої приватизації, включено, зокрема, 4 шахти ДП «Ровенькиантрацит» («ім. Дзержинського», «Космонавтів», «ім. Фрунзе», «ім. Вахрушева») з сумарним обсягом необхідних інвестицій 356,7 млн. грн., 2 шахти ДП «Свердловантрацит» («Должанська-Капітальна», «Червоний Партизан») – 188,5 млн. грн., 7 шахт ДП «Макіїввугілля» («Холодна Балка», «Чайкіно», «ім. Кірова», «Бутовська», «ім. Бажана», «Північна», «Ясиновська-Глибока») - 1,448 млрд. грн., 5 шахт ДП «Добропіллявугілля» («Добропільська», «Белицька», «Новодонецька», «Піонер», «Алмазна») - 837,9 млн. грн., а також 3 шахти ДП «ДВЕК» («Південнодонбаська №3», ш/у «Трудовське», «ім. Скочинського») - 837,9 млн. грн.

Також міністерство пропонує інвестувати в розвиток ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (306,4 млн. грн.), ш/у «Південнодонбаське №1» (789 млн. грн) і в інші об`єкти.

За оцінками міністерства, у разі залучення необхідного обсягу інвестицій сумарний видобуток вугілля на цих шахтах зросте з 25,35 млн. тонн (факт 2009 року) до 47,3 млн. тонн до 2015 року.

«Мінвуглепром готовий розглянути інвестиційні пропозиції щодо даних об`єктів усіх зацікавлених осіб, і встановити надалі надійні партнерські відносини», - наголошується в повідомленні прес-служби міністерства.