Україна і ЄС поки не збираються будувати паралельну гілку ГТС

На сьогодні Україна і Європейський Союз обговорюють лише питання модернізації магістральної гілки української ГТС, а питання будівництва паралельного газопроводу поки що детально не обговорюється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав на прес-конференції.

«Ми обговорюємо питання використання традиційних каналів постачання газу, а отже, йдеться про модернізацію. Нещодавно ми вийшли ще з однією ідеєю – це певна альтернатива "Південному потоку" – модернізація системи наших південних газопроводів, яка дозволить у ту саму точку ЄС – Бургас (Болгарія) доставляти таку саму кількість газу, яку Росія планує поставляти "Південним потоком". Але цей проект поки що перебуває у стадії технічної пропозиції, і тому про нього поки що рано говорити як про серйозний проект», - сказав М.АЗАРОВ.