Мінвуглепром планує ліквідувати 26 шахт

Міністерство вугільної промисловості України до 2016 року планує ліквідувати або розпочати ліквідацію 26 державних вуглевидобувних підприємств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінвуглепрому.

Згідно з повідомленням, сумарні промислові запаси на вказаних підприємствах, станом на початок 2010 р., оцінювалися в 263,6 млн. тонн. При цьому фактичний видобуток на вказаних підприємствах за підсумками 2009 року становив 4,9 млн. тонн.

Вже наступного року міністерство планує розпочати ліквідацію шахти «4-21» ДП «ДВЕК», шахти «Кисельова» ДП «Торезантрацит», «Шахти №5» ДП «Донбасантрацит», шахт «Крепінська» і «50-річчя Радянської України» (ДП «Антрацит»), а також шахти «Візейська» ДП «Львіввугілля».

Довідка УНІАН. На даний час ву державному секторі вугільної галузі налічується 418 підприємств, зокрема 25 державних вуглевидобувних об`єднань і понад 60 самостійних вуглевидобувних підприємств.