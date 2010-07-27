Три райони Києва залишаться без гарячої води

Газопостачальна організація ДК «Газ України» припинила подачу палива на ТЕЦ-6 АК «Київенерго», що унеможливлює поновлення гарячого водопостачання частині споживачів столиці.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго".

У повідомленні зазначається, що ТЕЦ-6 забезпечує тепловою енергією споживачів Оболонського, Деснянського та частини Дніпровського району Києва.

“Останні два тижні, з 12 по 26 липня, “Київенерго” здійснювала щорічні гідравлічні випробування тепломереж зони ТЕЦ-6. Одночасно з цими роботами компанія проводила чергу профілактичних ремонтів обладнання станції для підготовки до роботи в опалювальний період. З 26 липня “Київенерго” готова поновити виробництво теплової енергії для гарячого водопостачання, але відсутність газу унеможливлює перехід на плановий режим”, - наголошується в повідомленні.

Як підкреслюється, причина дій газопостачальників з припинення подачі газу на ТЕЦ-6 - заборгованість енергокомпанії за спожите паливо.

Наразі борг “Київенерго” перед газопостачальниками становить трохи більше 2 млрд. грн. При цьому, по закінченню опалювального сезону, протягом трьох місяців компанія не нарощує борг по сплаті за газ для виробництва тепла, а навіть скорочує його.

У “Київенерго” нагадують, що згідно з постановою Кабміну від 31 травня 2010 року № 371, КМДА зобов’язана здійснити погашення енергокомпанії заборгованості з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію, яка на 01.07.2010 року становить понад 2 млрд. грн. Тільки після цього, “Київенерго” отримає фінансову можність сплатити двохмільярдний борг перед ДК «Газ України».