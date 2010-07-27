Європа підтримає збільшення транзитоспроможності України

Європа має намір повністю підтримати прагнення України збільшити свою газову транзитоспроможність.

Про це заявив сьогодні на брифінгу в Одесі Комісар Європейської комісії з енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР, який взяв участь у Міжнародній конференції "Сприяння енергетичній безпеці та інвестуванню в Чорноморському регіоні: роль багатостороннього співробітництва".

«Ми підтримуємо бажання України збільшити газову транзитоспроможність і готові надати необхідну фінансову підтримку», - зазначив Г.ЕТТІНГЕР, уточнивши, що «Євросоюз вітає рішення України про зміну законодавства шляхом ухвалення нового закону про газ».

При цьому ЄС має намір взяти участь у подальшому розвитку газової інфраструктури, підкреслив єврокомісар, оскільки «Україна є надійним сусідом і партнером європейської енергетичної політики протягом багатьох десятиліть». Він також висловив упевненість, що Україна як транзитна країна і «в майбутньому відіграватиме важливу роль для Європи».

Г.ЕТТІНГЕР додав, що за останні місяці неодноразово зустрічався з міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКОМ. Продовжить обговорення з ним різних енергетичних проектів і сьогодні в Одесі, й завтра в Києві, де на міжнародній конференції зустрінуться представники держав Євросоюзу і країн-сусідів ЄС. «На цьому форумі, - акцентував він, - будуть обговорені питання енергетичної політики, що мають важливе значення як у географічному, так і в геополітичному аспектах».

У свою чергу, керівник Мінпаливенерго України Ю.БОЙКО зазначив, що сьогоднішня міжнародна конференція - це «продовження ефективного діалогу, який намітився між Україною і ЄС в усіх напрямах і, зокрема, енергетичній галузі».

«Ми очікуємо продовження цього діалогу для взаємної вигоди народів Європи і України», - зазначив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, учасники міжнародного форуму, організованого Фондом Конрада Аденауера в Україні, Секретаріатом Енергетичної Хартії разом із Організацією Чорноморського економічного співробітництва за сприяння Мінпаливенерго України, обговорили сьогодні в Одесі низку актуальних питань. Зокрема, енергетичні проблеми в Чорноморському регіоні, потреби, можливості та ризики енергетичного інвестування, роль міжнародних організацій у вирішенні енергетичних проблем Чорноморського регіону.