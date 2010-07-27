"Укрнафта" і Сумська ОДА підписали договір

Голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ та голова правління ВАТ "Укрнафта" Олексій КУЩ за результатами переговорів підписали угоду про участь ВАТ в економічному та соціальному розвитку Сумської області на 2010 рік і відповідне виділення коштів на розвиток регіону. Відповідні домовленості стали конструктивним підходом у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міст і районів Сумщини, де здійснюється видобуток нафти та газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА, в ході свого останнього візиту на Сумщину Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ задекларував, що не менше 5 % від рентної плати нафтогазодобувних підприємств Сумська область має отримувати на соціально-економічний розвиток.

Перший транш у розмірі 20 мільйонів гривень область очікує через три дні після погодження обласною радою всіх об’єктів фінансування. Кошти будуть розподілені між районами області. Розміри подальших надходжень визначить спостережна рада ВАТ "Укрнафта". Загальна сума коштів, яку обумовила угодою Сумська область, складає 150 млн. грн.

У серпні в Києві пройде засідання спостережної ради, на якому буде підписано угоду щодо розміру наступних траншів для Сумщини. Це значить, що райони області, в яких здійснюється видобуток нафти та газу, розпочнуть відбудову місцевої інфраструктури.