Нафта подешевшала більш ніж на долар

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок, 27 липня, знизилися на тлі сумнівів інвесторів у відновленні американської економіки і падіння індексу споживчої довіри, передає АР.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,48 долара - до 77,50 долара за барель.

Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 1,37 долара - до 76,13 долара за барель.