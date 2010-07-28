Нафта подешевшала більш ніж на долар
09:17, 28 липня 2010Енергетика
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Статистика з США
Ціни на нафту на світових ринках у вівторок, 27 липня, знизилися на тлі сумнівів інвесторів у відновленні американської економіки і падіння індексу споживчої довіри, передає АР.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,48 долара - до 77,50 долара за барель.
Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 1,37 долара - до 76,13 долара за барель.
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