Кабмін схвалив залучення «Укренерго» кредиту

Кабінет міністрів України схвалив залучення «Укренерго» кредиту на будівництво ВЛ 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО з посиланням на відповідне рішення, ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Так, це рішення ухвалене», - сказав С.ТІГІПКО.

У той же час, як повідомив УНІАН прес-секретар представництва Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні Антон УСОВ, на даний час ЄБРР і «Укренерго» ведуть підготовчу роботу для підписання відповідної кредитної угоди.

Він нагадав, що питання виділення кредиту енергокомпанії буде розглянуте Радою директорів ЄБРР восени поточного року, після чого буде підписана кредитна угода.

«Йде активна підготовча робота, сподіваємося, що дане питання буде вирішене позитивно, і ЄБРР надасть відповідний кредит», - сказав А.УСОВ, уточнивши при цьому, що йдеться про виділення позики в обсязі 175 млн. євро під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Метою проекту будівництва лінії електропередачі 750 кВ «ЗАЕС – Каховська» є підвищення ефективності роботи Об`єднаної енергосистеми України за рахунок використання «замкнутого» потенціалу Запорізької АЕС. На даний час Запорізька АЕС, маючи встановлену потужність 6000 МВт, через диспетчерські обмеження видає в енергосистему лише 5300 МВт.

На першому етапі реалізації проекту планується побудувати високовольтну лінію 750 кВ між містами Енергодар і Нова Каховка, включаючи будівництво нової підстанції 750/330 кВ "Каховська" з одним автотрансформатором і двох додаткових ліній 330 кВ, які з`єднають нову підстанцію з енергосистемою. Прогнозна вартість реалізації першого етапу – 3,5 млрд. грн. Будівництво лінії планується завершити в 2015 році.

На другому етапі планується монтаж другого автотрансформатора на підстанції «Каховська» для забезпечення подальшого будівництва ще 6 заходів 330 кВ. Вартість другого етапу – 2 млрд. грн.