Білорусь починає поставки венесуельської нафти з Естонії

Білорусь починає поставки венесуельської нафти залізничним транспортом з естонського порту Мууга на нафтопереробне підприємство ВАТ «Нафтан» (м. Новополоцьк, Вітебська обл.).

Про це повідомив представник Білоруської залізниці, передає РІА “Новости”.

За його словами, перший залізничний поїзд з венесуельською нафтою відправиться в середу ввечері.

"В естонському порту, куди нещодавно прибув танкер з нафтою з Венесуели, вже завантажено 120 вагонів", - сказав представник Білоруської залізниці.

За його даними, загалом для перевезення нафти з Естонії до Білорусі буде задіяно 23-25 залізничних поїздів.

Нафта з Естонії буде перевезена залізничним транспортом на нафтопереробне підприємство "Нафтан". Раніше венесуельська нафта перероблялася тільки на Мозирському НПЗ у Гомельській області.

Маршрут перевезення нафти залізницею до Білорусі з Естонії буде коротшим, ніж з України. Якщо між Одесою і Мозирем відстань становить близько 1051 км, то між портом Мууга і Новополоцьком, де знаходиться "Нафтан", - 850 км.

Раніше поставки венесуельської нафти йшли до Білорусі через порт Одеси.

Нагадаємо, перший танкер з Венесуели прибув в Одеський порт 25 квітня, другий - 19 червня, третій - 29 червня, четвертий – 19 липня.

Згідно з домовленостями президентів Білорусі і Венесуели Олександра ЛУКАШЕНКА і Уго ЧАВЕСА, Мінськ планує закупити у Каракаса 4 млн. тонн нафти в 2010 році і 10 млн. тонн - у 2011 році.