ФДМУ повторно продає акції Львівської вугільної компанії

Фонд державного майна України повторно оголосив конкурс з продажу 37,578% акцій ВАТ «Львівська вугільна компанія».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, початкову вартість пакета акцій знижено на 30% – до 80 млн. 392 тис. грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається часткове погашення (у розмірі придбаних корпоративних прав) упродовж 180 днів з моменту укладення договору купівлі-продажу простроченої кредиторської заборгованості товариства перед бюджетом і Пенсійним фондом, державними цільовими фондами; впродовж 90 днів з моменту укладення договору – часткове погашення заборгованості із заробітної плати; виконання 5-річної програми технічного переоснащення і реконструкції виробництва шляхом інвестування впродовж 2010-2014 рр. не менш як 5 млн. грн.

Конкурс з продажу акцій ВАТ «Львівська вугільна компанія» відбудеться через 50 днів з дня його оголошення (28 липня 2010 року).

За інформацією ФДМУ, за підсумками першого кварталу 2010 року обсяг реалізованої продукції ВАТ «Львівська вугільна компанія» склав 8 млн. грн., збиток – 57 млн. грн., дебіторська заборгованість – 79 млн. грн., кредиторська заборгованість – 32 млн. грн., вартість активів – 302 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ вже виставляв на продаж держпакет акцій "Львівської вугільної компанії", проте конкурси були визнані такими, що не відбулися, через відсутність заявок.

Довідка УНІАН. ВАТ «Львівська вугільна компанія» є правонаступником всіх прав і обов`язків орендаря – ЗАТ «Львівсистеменерго», що виникли під час оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська».

Статутний фонд ВАТ «Львівська вугільна компанія» 305 млн. 610 тис. грн.

ЗАТ «Львівсистеменерго» створене у формі СП. Станом на 2004 рік 25% акцій товариства належало угорській компанії System Consulting, яка є одним з найбільших постачальників української електроенергії, що експортується до Угорщини, а 20% – ТОВ «Бізнес консалтинговий центр» (Червоноград), яке пов`язують з Петром ОЛІЙНИКОМ.

ЗАТ «Львівсистеменерго» орендує ЦЗФ «Червоноградська» (Червоноград, Львівська обл.) з грудня 2000 року. Договір оренди укладено строком на 15 років.