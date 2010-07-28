НКРЕ збільшила ціну реалізації газу власного видобутку

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України збільшила на 2010 рік ціну реалізації газу власного видобутку для ВАТ «Укрнафта», ДК «Укргазвидобування» і ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Відповідне рішення комісія ухвалила на позачерговому засіданні у вівторок, 27 липня, повідомляється на офіційному сайті регулятора.

Згідно з рішенням, зокрема, ціна газу власного видобутку для «Укрнафти» зросте в 2,2 разу - до 458 грн. за тис. куб. м (без ПДВ), для «Укргазвидобування» - в 1,8 разу, до 350 грн за тис. куб. м (без ПДВ), для «Чорноморнафтогазу» - в 1,6 разу, до 456 грн за тис. куб. м (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, у грудні НКРЕ ухвалила рішення про збереження на 2010 рік ціни реалізації природного газу власного видобутку для ВАТ «Укрнафта», ДК «Укргазвидобування» і ДАТ «Черноморнафтогаз» на рівні 2009 року.

Газ власного видобутку реалізується для потреб населення.