КМДА веде переговори з Мінпаливенерго щодо ТЕЦ-6 «Київенерго»

Виконуючий обов`язки голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ і міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО ведуть переговори про відновлення газопостачання ТЕЦ-6 АК «Київенерго», що дозволить почати подачу гарячої води побутовим абонентам зони обслуговування ТЕЦ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Як зазначають у прес-службі, результат переговорів з міністерством «стане відомий до кінця цього тижня».

Нагадаємо, ДК «Газ України» припинила подачу газу на ТЕЦ-6 «Київенерго» через заборгованість енергокомпанії перед постачальником у розмірі близько 2 млрд. грн. Припинення подачі газу унеможливило відновлення гарячого водопостачання частини споживачів в Оболонському, Деснянському і Дніпровському районах столиці. Заборгованість за газ у компанії виникла у зв`язку з неперерахуванням КМДА компенсації з різниці в тарифах на теплову енергію, що відпускається населенню.

У період з 12 по 26 липня «Київенерго» здійснювала щорічні гідравлічні випробування тепломереж зони ТЕЦ-6. З 26 липня «Київенерго» готова була відновити виробництво теплової енергії для гарячого водопостачання, але відсутність газу робить неможливим перехід ТЕЦ-6 на плановий режим.