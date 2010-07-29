Експерт: Північний і Південний потоки можуть стати металобрухтом

Газопроводи Північний і Південний потоки можуть стати найдорожчим у світі металобрухтом.

Таку думку висловила експерт Інституту імені Горшеніна Наталія КЛАУНІНГ, коментуючи заяви про створення тристороннього газотранспортного консорціуму Україна-ЄС-Росія, про які говорять останнім часом, повідомили УНІАН в Інституті.

Експерт відзначила, що подібні заяви поки не несуть жодних практичних наслідків. Зокрема, за її словами, умови створення такого консорціуму, які озвучив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, явно нездійсненні потенційними партнерами. Н.КЛАУНІНГ відзначила, що йдеться про те, що Росія має надати гарантії прокачування через Україну щороку не менш як 150 млрд. кубометрів протягом найближчих 10 років (тоді як зараз, за даними НАК «Нафтогаз України», щороку прокачується близько 120 млрд.), а Євросоюз, у свою чергу, має гарантувати закупівлю цього об`єму газу.

«Євросоюз останніми роками прагне диверсифікувати поставки газу і не залежати тільки від Росії, закуповуючи, наприклад, всі великі об`єми скрапленого газу в Катарі. З іншого боку, можна очікувати на істотну зміну ціни на російський газ найближчим часом. Потенційні партнери просто не можуть надати гарантії, які вимагає українська сторона», - сказала Н.КЛАУНІНГ.

За її словами, в Інституті Горшеніна припускають, що в середньостроковій перспективі може статися так, що сама ідея газотранспортного консорціуму стане неактуальною, оскільки впаде цінність трубопровідних поставок газу.

Експерт переконана, що вже сьогодні у світі присутній серйозний чинник, здатний змінити розстановку сил на світовому газовому ринку в середньостроковій перспективі. «Йдеться про розробку нових технологій видобутку так званого сланцевого газу. Це газ, який залягає на більшій глибині, інакше, і вимагає іншої, дорожчої технології видобутку», - відзначила Н.КЛАУНІНГ. Вона навела приклад, що США саме завдяки альтернативним проектам – включаючи видобуток сланцевого газу, минулого року відібрали у Росії світове лідерство з видобутку газу: вони видобули 745,3 млрд. кубометрів проти російських 582,9 млрд. У 1990 році з альтернативних джерел США видобували тільки 10% газу, зараз же – більш як 40%. «До 2020 року цей показник, згідно з прогнозами, має досягти 60%, що надалі дозволить США повністю відмовитися від імпорту газу», - вважає Н.КЛАУНІНГ. На її думку, можна прогнозувати зменшення залежності країн Європи від трубопровідних поставок з Росії. «Вже сьогодні на світовому ринку існує надлишок скрапленого природного газу, який є реальною альтернативою російському трубопровідному і ставить під сумнів доцільність не лише європейського Набукко, а й російських Північного і Південного потоків. А якщо врахувати успіхи тих же США у розробці сланцевого газу та інтерес до цих розробок з боку ЄС, на території якого, як і на території України, є великі родовища, то в перспективі ідея створення українського газотранспортного консорціуму стане неактуальною, а Північний і Південний потоки – найдорожчим у світі металобрухтом», - сказала Н.КЛАУНІНГ.