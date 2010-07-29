В Україні без світла залишилися майже 400 населених пунктів

В ніч на 29 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощі, шквалисті пориви вітру) у 4 областях України знеструмлено 381 населений пункт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися у Полтавській 180 н. п., в Сумській - 137 н. п., в Чернігівській - 36 н. п. та в Київській - 28 н. п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.