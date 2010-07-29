КМУ дозволив купувати електроенергію для експорту до Молдови
За оптовою ціною без урахування дотацій
Кабінет міністрів України дозволив експортувати електроенергію до Молдови за оптовою ринковою ціною (ОРЦ) без урахування обсягів дотацій для компенсації витрат, пов`язаних з постачанням електроенергії за регульованим тарифом.
Про це сказано у розпорядженні Кабміну від 21 липня №1507-р, обнародуваному на урядовому порталі.
Уряд також доручив ДП "Енергоринок" забезпечити укладення з постачальниками електроенергії договорів купівлі-продажу на оптовому ринку електроенергії України для її експорту до Молдови.
Нагадаємо, в травні 2009 року уряд вирішив дозволити аналогічну схему експорту електроенергії до Білорусі, постачання в яку здійснює «Укрінтеренерго». Це дозволило стимулювати український експорт в даному напрямку.
Згідно з прийнятими Верховною Радою в 2009 році поправками до Закону "Про електроенергетику" електроенергія для експорту з України повинна купуватися за оптовою ринковою ціною, а доступ до мереж для експорту повинен надаватися за підсумками аукціонів.
Україна припинила комерційний експорт електроенергії до Молдови з 1 січня 2009 року. Експортні поставки були припинені у зв`язку з односторонньою відмовою молдавської сторони у зв`язку з підписанням аналогічного контракту з російським контрагентом, який підписав з молдавським оператором Energocom довгостроковий контракт на поставки електроенергії з Молдавською ГРЕС.