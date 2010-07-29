КМУ дозволив купувати електроенергію для експорту до Молдови

Кабінет міністрів України дозволив експортувати електроенергію до Молдови за оптовою ринковою ціною (ОРЦ) без урахування обсягів дотацій для компенсації витрат, пов`язаних з постачанням електроенергії за регульованим тарифом.

Про це сказано у розпорядженні Кабміну від 21 липня №1507-р, обнародуваному на урядовому порталі.

Уряд також доручив ДП "Енергоринок" забезпечити укладення з постачальниками електроенергії договорів купівлі-продажу на оптовому ринку електроенергії України для її експорту до Молдови.

Нагадаємо, в травні 2009 року уряд вирішив дозволити аналогічну схему експорту електроенергії до Білорусі, постачання в яку здійснює «Укрінтеренерго». Це дозволило стимулювати український експорт в даному напрямку.

Згідно з прийнятими Верховною Радою в 2009 році поправками до Закону "Про електроенергетику" електроенергія для експорту з України повинна купуватися за оптовою ринковою ціною, а доступ до мереж для експорту повинен надаватися за підсумками аукціонів.

Україна припинила комерційний експорт електроенергії до Молдови з 1 січня 2009 року. Експортні поставки були припинені у зв`язку з односторонньою відмовою молдавської сторони у зв`язку з підписанням аналогічного контракту з російським контрагентом, який підписав з молдавським оператором Energocom довгостроковий контракт на поставки електроенергії з Молдавською ГРЕС.