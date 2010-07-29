«Нафтогаз» не зможе об'єднатися з «Газпромом»?

Вступ України в Європейське енергетичне співтовариство унеможливить об`єднання НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав незалежний експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ, сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо Україна продовжить реформування свого газового сектору, то можливого об`єднання «Нафтогазу» й «Газпрому», про що говорив Володимир ПУТІН, не буде», - сказав він.

При цьому він нагадав слова глави Російського газового товариства Валерія ЯЗЄВА, що у разі входження України в Європейське енергетичне співтовариство й адаптації свого законодавства до норм ЄС можливості об`єднання НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» не буде.

Нагадаємо, 28 липня Європейський комісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ повідомив, що Україна через півроку стане членом Європейського енергетичного співтовариства.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2009 року Рада міністрів Європейського Союзу одностайно схвалила приєднання України до Угоди про Енергетичне співтовариство.

Відзначимо, в наприкінці квітня голова уряду РФ Володимир ПУТІН за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ запропонував об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Довідка УНІАН. Угода про Енергетичне співтовариство була підписана в жовтні 2005 року. На основі документа учасники договору створили єдине зведення правил функціонування ринків електроенергії та газу - від ціноутворення до створення стратегічних запасів енергоносіїв. В об`єднання входять 27 країн ЄС і балканські держави.