Азаров: Другого етапу підвищення тарифів на газ не буде

Уряд України не планує проводити другий етап підвищення тарифів на газ для населення у зв`язку з необхідністю продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам і інформагентствам.

Він відзначив, що Меморандум про співпрацю з МВФ відповідного пункту не містить, проте коригування тарифів у регіонах України все ж проводитиметься після створення Національної комісії з регулювання тарифів.

«У меморандумі цього немає однозначно. У меморандумі йдеться про зобов`язання України встановити обґрунтовані тарифи на ті послуги, які житлово-комунальні підприємства надають. Обґрунтовані – тобто такі, що відповідають реальним витратам. Першим етапом було ось це рішення (про підвищення тарифів – УНІАН). Другим етапом буде величезна робота. Як ви знаєте, створений механізм – це єдина комісія з регулювання тарифів в житлово-комунальній сфері, щоправда, це поки що на папері, комісію ще потрібно створити. Перед цим органом стоятиме завдання проаналізувати всю ту різноманітність тарифів і тарифних умов, що існує в наших містах», – сказав М.АЗАРОВ. Саме після проведення такого аналізу і буде встановлено тарифи окремо для кожного регіону, відзначив він.

При цьому прем`єр-міністр наголосив на важливості й необхідності проведення робіт із забезпечення ефективного використання тепла й енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання й гаряче водопостачання населення.