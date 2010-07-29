Азаров: Найближчими днями Київ залучить 2 млрд. грн. кредиту

Найближчими днями Київська міська держадміністрація залучить 2 млрд. грн. кредиту для покриття різниці тарифів за теплову енергію компаніям "Київенерго" і "Київводоканал" з тим, щоб вони розрахувалися з боргами за газ перед НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам та інформагентствам, відповідаючи на питання, яким чином уряд має намір реагувати на невиконання КМДА відповідної постанови уряду №371 від 31 травня ц.р..

М.АЗАРОВ повідомив, що дав доручення КМДА призупинити роботу щодо виконання положень цього документа до ухвалення Міжнародним валютним фондом рішення про виділення кредиту Україні.

Прем`єр відзначив, що такий крок був необхідний для того, щоб укластися у встановлений дефіцит бюджету у розмірі 60 млрд. грн., оскільки зобов`язання за будь-яким кредитом, залученим регіональними владами, включаються в цю суму.

«Саме тому я призупинив роботу з оформлення цього кредиту, чекаючи завершення домовленостей і узгодження остаточних параметрів програми з МВФ. Зараз, коли ця програма сформована, ми можемо відновити цю роботу. Я дав відповідне завдання, і найближчими днями цей кредит буде оформлений, і Київ розрахується за газ, а, відповідно, розрахується і за іншими платежами. Гроші пройдуть через цілий ланцюжок взаємних розрахунків, і таким чином, у Києва з`явиться можливість зменшити свою боргову яму».

Довідка УНІАН. У травні 2010 р. Кабінет міністрів України доручив Київській міській держадміністрації за спрощеною процедурою залучити в банках кредит у розмірі 2 млрд. грн., погасити заборгованість з відшкодування різниці в тарифах на тепло- і водопостачання перед ВАТ «Київенерго» і ВАТ «Київводоканал», зарахувати ці кошти на окремий рахунок, відкритий компанією «Київенерго» в органах Держказначейства для погашення заборгованості з оплати спожитого газу перед НАК "Нафтогаз України" (постанова КМУ №371 від 31 травня 2010 «Деякі питання покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м. Києва»).

Уряд також доручив КМДА забезпечити залучення додаткових фінансових ресурсів для погашення кредиту за рахунок збільшення надходжень плати за землю і оренду комунального майна.

Сьогодні в прес-службі АК “Київенерго" агентству УНІАН повідомили, що компанія не одержувала від Київської міськдержадміністрації ніяких коштів на погашення заборгованості з компенсації різниці в тарифах. Тому на сьогоднішній день борг столичної влади перед енергетиками продовжує перевищувати 2 млрд. грн.