Причин для здорожчання нафтопродуктів немає

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій КУЮН вважає, що сьогодні немає об`єктивних економічних причин для зростання цін на нафтопродукти в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Вже два місяці ми спостерігаємо цінову стабільність на ринку нафтопродуктів... сьогодні ринок працює нормально і достатньо прогнозовано. Незважаючи на те, що останні два тижні ціни дещо зросли, – це локальні випадки, – об`єктивних причин для подальшого зростання цін на нафтопродукти немає», – сказав він.

Водночас експерт вважає, що чинником ризику є можливе введення імпортного мита на нафтопродукти.

«Ця тема мусується Мінпаливенерго, і якщо буде введено таке мито, то ціни на нафтопродукти всередині України зростуть», – сказав експерт.

Нагадаємо, Міністерство палива і енергетики України вивчає можливість введення мит на нафтопродукти, що імпортуються в країну, з метою стимулювання розвитку місцевих нафтопереробних заводів

Українські нафтотрейдери виступають проти таких заходів, попереджаючи, що внаслідок впровадження мит ціни на внутрішньому ринку зростуть пропорційно.

Проти введення мит на імпорт палива також виступив ряд громадських організацій і експертів галузі.