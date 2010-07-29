Кабмін звільнив заступника голови правління НАК "Надра України"

Кабінет міністрів України звільнив Сергія РЯБЕНКА з посади заступника голови правління Національної акціонерної компанії "Надра України".

Текст відповідного розпорядження № 1516-р від 28 липня за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі.

С.РЯБЕНКА звільнено за власним бажанням згідно з його заявою.

Як повідомляв УНІАН, С.РЯБЕНКО обіймав посаду заступника голови правління НАК "Надра України" з травня 2008 року.