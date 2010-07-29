Кабмін звільнив заступника голови правління НАК "Надра України"
17:19, 29 липня 2010Енергетика
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Сергія Рябенка
Кабінет міністрів України звільнив Сергія РЯБЕНКА з посади заступника голови правління Національної акціонерної компанії "Надра України".
Текст відповідного розпорядження № 1516-р від 28 липня за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі.
С.РЯБЕНКА звільнено за власним бажанням згідно з його заявою.
Як повідомляв УНІАН, С.РЯБЕНКО обіймав посаду заступника голови правління НАК "Надра України" з травня 2008 року.
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