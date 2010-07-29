«Нафтогазу» доручено почати реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»

Міністерство палива й енергетики України своїм наказом доручило НАК «Нафтогаз України» розпочати процедуру ініціації інвестиційного проекту «Реконструкція лінійних споруд газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (1-а черга)» із залученням кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій (МФО).

Відповідний наказ Мінпаливенерго (№294 від 21 липня ц.р. ) розміщений на сайті міністерства.

Згідно з документом, даний наказ видано з метою прискорення реалізації Спільної заяви за результатами загальної ЄС-Україна міжнародної інвестиційної конференції і подальших домовленостей української і європейської сторін щодо участі МФО у фінансуванні модернізації і реконструкції газотранспортної системи України.

Зокрема, Мінпаливенерго доручило НАК «Нафтогаз України» створити групу управління проектом і розробити план заходів з підготовки й реалізації проекту, включаючи план закупівель і план фінансування, і графік підготовки й реалізації проекту, включаючи графік закупівель і графіки фінансування.

Також Мінпаливенерго доручило «Нафтогазу України» забезпечити фінансування і розробити техніко-економічне обґрунтування проекту, включаючи матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище, і провести державну інвестиційну експертизу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство палива й енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року.

Зокрема, на модернізацію й реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» з’єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Європі. Споруджений 1983 року.

Загальна довжина - 4 451 км, потужність - 32 млрд. куб. м газу на рік. Діаметр кожної з трьох ниток – 1 420 мм. Протяжність територією України - 1 160 км, на трасі розташовані дев`ять компресорних станцій.