Азаров: КМДА оформить кредит для сплати боргів

У найближчі дні Київська міська державна адміністрація (КМДА) повинна оформити кредит для погашення боргів перед акціонерною компанією "Київенерго" і наступних розрахунків за заборгованістю в оплаті за спожитий газ перед НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив прем`єр-міністр Микола Азаров, повідомляє Економічна правда

"Я дав відповідну вказівку: у найближчі дні цей кредит буде оформлений, і Київ розрахується з підприємствами "Нафтогазу", відповідно, розрахується і за іншими платежами - гроші пройдуть через ланцюжок взаємних розрахунків", - сказав він.

Прем`єр відзначив, що розпорядження про необхідність отримання такого кредиту було призупинено до завершення переговорів про виділення кредитів для України Міжнародним валютним фондом.

Постанова уряду "про деякі питання покриття тимчасових касових розривів міського бюджету Києва" передбачає необхідність отримання такого кредиту для погашення заборгованості.

Як повідомлялося, КМДА на початку червня заявила, що веде переговори з Альфа-Банком, ПриватБанком та Укрсоцбанком про залучення 2 млрд. гривень кредитних коштів для погашення заборгованості з різниці в тарифах на тепло- і водопостачання перед ВАТ "Київенерго" та ВАТ "Київводоканалом".