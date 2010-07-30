Нафта на NYMEX подорожчала

Ф`ючерси на сиру нафту у четвер закрилися підвищенням, одержавши підтримку з боку ослаблення долара США. Інвестори чекають виходу у п`ятницю даних про ВВП США, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування вересневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 1,37, або на 1,8%, до 78,36 долара за баррель, після зростання до максимуму 78,89 долара за баррель.

Ф`ючерси на нафту мазкі Brent на ICE виросли на 1,53 долара, до 77,59 долара за баррель.

Ф`ючерси на нафту виросли після того, як євро досяг 11-тижневого максимуму вище 1,31 долара США на початку сесії. Позитивніші економічні дані єврозони у поєднанні із слабкими даними США штовхнули долар вниз, зробивши нафту дешевшою для утримувачів інших валют. Проте аналітики кажуть, що вся увага ринку нафти зараз прикута до даних по ВВП США за 2-й квартал, які вийдуть в 12.30 по Грінвічу у п`ятницю.

Економісти вважають, що ВВП США в 2-му кварталі виріс на 2,5% річних проти зростання на 2,7% в 1-му кварталі.

Ринок нафти шукає зрозумілих сигналів щодо долі відновлення економіки, щоб визначити майбутній попит на нафту. Проте дані були суперечливими, тому нафта торгується в діапазоні 70-80 доларів вже декілька тижнів.