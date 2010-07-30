Експортне мито на нафту у РФ з 1 серпня зросте на 6%

Експортне мито на російську нафту з 1 серпня 2010 року зросте на 6% (або на 15 дол.) - з 248,8 дол. за тонну до 263,8 дол. за тонну.

Відповідну постанову уряду РФ оприлюднено у четвер, передає РІА "Новости".

Ціна на нафту з родовищ Східного Сибіру зросте на 10,4 дол. - до 80,3 дол. за тонну.

Мито на світлі нафтопродукти підвищиться до 190 дол. за тонну з нинішніх 179,9 дол. за тонну, на темні - до 102,4 дол. з 96,9 дол., встановлених з 1 липня.

Ціни на російську нафту в першому півріччі поточного року зросли до 75,93 дол. за барель з 50,82 дол. за барель роком раніше.

Мінекономрозвитку РФ підвищило прогноз середньорічної ціни на нафту Urals цього року до 75 дол. за барель з первинного прогнозу в 54-57 дол. за барель.

Уряд РФ восени 2008 року через зниження світових цін на нафту скоригував порядок розрахунків експортного мита на нафту і нафтопродукти. Період моніторингу цін на нафту марки Urals і, відповідно, термін встановлення експортних мит був скорочено з двох до одного місяця для більш оперативного реагування на зміни світової кон`юнктури. Це також знизило податкове навантаження на нафтові компанії.

Уряд РФ з 1 липня ввів пільгове мито на експорт нафти з ряду родовищ Східного Сибіру, до цього з 1 грудня на даний вид нафти розповсюджувалася нульова ставка мита.