Компанія «Київенерго» відновила роботу ТЕЦ-6.

Як повідомили УНІАН у Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго", 29 липня о 22.00 на ТЕЦ-6 було подано газ, що дозволило компанії відразу розпочати поновлення роботи теплоелектроцентралі.

«Фахівці компанії працювали вночі та здійснювали необхідні пускові операції, щоб сьогодні вже мати можливість запустити в роботу всю теплову мережу зони ТЕЦ-6, адже це складний технологічний процес», - сказав заступник голови правління АК «Київенерго» Іван РИЧКА.

Сьогодні о 7.00 відбулося підключення до мережі енергоблоку №2 ТЕЦ-6, а з 10.00 підключаються бойлери та розпочнеться підігрів теплоносія до 650 С. Цей етап технологічного процесу вимагає мінімум 12 годин, після чого стає можливим поступова подача води споживачам. Гарячу воду відповідної якості мешканці відключених районів отримають вранці 31 липня, тобто через дві доби після поновлення газопостачання ТЕЦ, як і попереджала компанія.

«Вже завтра наші споживачі отримають гарячу воду, але заспокоюватись на цьому не можна, адже остаточно питання не вирішено. Двохмільярдний борг за газ залишається і загроза наступних відключень також. Питання вирішиться лише тоді, коли КМДА погасить заборгованість з різниці в тарифах за теплоенергію перед компанією, і ми в той же день перерахуємо ці кошти газопостачальнику і розрахуємось за паливо», - наголосив І.РИЧКА.

У повідомленні нагадається, що 26 липня ДК «Газ України» припинила подачу газу на ТЕЦ-6, що унеможливило поновлення гарячого водопостачання після проведення гідравлічних випробувань мешканцям Оболонського, Деснянського, частини Дніпровського та Подільського районів. Причина таких дій газопостачальників – заборгованість енергокомпанії у 2 млрд. грн. за спожите паливо. При цьому, після закінчення опалювального сезону, протягом трьох місяців борг за газ для виробництва тепла компанією не нарощується, а навіть скорочується.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 31.05.2010 № 371, КМДА зобов’язана здійснити погашення енергокомпанії заборгованості з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію, яка на 1 липня 2010 року становить понад 2 млрд. грн.