Кабмін дозволив Мінвуглепрому передати в оренду «Добропіллявугілля»

Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства вугільної промисловості про передачу в оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства «Добропіллявугілля» (Донецька обл.).

Про це сказано у розпорядженні Кабміну № 1559-р від 28 липня ц.р., текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, передача комплексу в оренду здійснюватиметься на конкурсних засадах.

Пропозицію Мінвуглепрому узгоджено Мінекономіки, Мінфіном, а також Фондом державного майна.

Як уточнили УНІАН у департаменті майнових відносин і власності Мінвуглепрому, конкурс на право оренди підприємства буде проведено на рівні регіонального відділення ФДМ у Донецькій області.

Про свою зацікавленість в оренді «Добропіллявугілля» неодноразово заявляв енергетичний холдинг ДТЕК, що входить до структури СКМ Ріната АХМЕТОВА.

Довідка УНІАН. До державного вуглевидобувного об`єднання «Добропіллявугілля» входить 6 шахт, а також ремонтно-механічний завод, шахтобудівне управління № 4, «Добропіллявуглекомплект», «Добропіллявуглепобутпостач», РБУ, вузол виробничо-технічного зв`язку, енергодільниця, управління технічного контролю якості вугілля та стандартів, управління з гасіння, профілактики порідних відвалів і рекультивації земель, управління соціальної сфери, дільниця підсобних господарств.

Підприємство спеціалізується на видобутку вугілля марки Г (газові), які мають подвійне призначення й використовуються як для енергетики, так і для коксування.

У 2009 році шахти «Добропіллявугілля» скоротили видобуток вугілля на 30,8% – до 2,832 млн. тонн, у січні-червні 2010 року збільшили на 6,3% – до 1,412 млн. тонн.