Україна має шанс переконати РФ відмовитися від «Південного потоку»

Поки не розпочалося будівництво морської частини газопроводу «Південний потік» Україна має шанс переконати РФ відмовитися від цього проекту.

Таку думку УНІАН висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин СИМОНОВ.

За його словами, якщо Україна погодиться на передачу під контроль «Газпрому» транзитних трубопроводів, то РФ може відмовитися від будівництво цього обхідного маршруту.

Водночас він додав, що, оцінюючи позицію офіційного Києва, керівництво України до цього поки що не схиляється.

За словами експерта, відмова від «Південного потоку» певною мірою принесе для РФ фінансові й іміджеві втрати, але виходячи з вартості проекту – за найскромнішими оцінками понад 20 млрд. євро – це вигідно «Газпрому».

«Тим більше, «Південний потік» фактично дублює українську ГТС, і транзит через Україну найдешевший і оптимальніший, але все упирається в політику. Тим більше, відмова від «Південного потоку» не передбачає великих витрат для «Газпрому» – це оплата відряджень і роботи аналітиків. Ці витрати є, але вони не космічні», - підкреслив К.СИМОНОВ.

На його переконання, Україна перетворила трубу на елемент політичного тиску на Росію, і відмовлятися від цього не хоче.

«Це стосується як попередньої, так і нинішньої влади України», - додав К.СИМОНОВ.

Російський експерт також вважає, що Україна не зможе переконати Європу відмовитися від «Південного потоку», оскільки немає рішення про спільне використання української ГТС.

На його думку, березнева декларація про модернізацію ГТС України від 2009 була підписана з єдиною метою – підтримати колишню владу України.

«Європа реалізовувати цей документ не хоче. Брюссель займає чітку позицію: транзит – це проблема Росії. Навіщо давати гроші, якщо РФ почне будувати «Південний потік», - зазначив він.

Експерт переконаний, що Європа знайде велику кількість аргументів, щоб грошей на модернізацію труби все ж таки не давати.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде дном Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Його загальна протяжність становитиме близько 900 кілометрів, максимальна глибина – більш як два кілометри. Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» становитиме майже 63 млрд. куб. м на рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Положеннями цих документів передбачено створення спільних проектних компаній для виконання ТЕО проекту і, у разі підтвердження технічної здійсненності і комерційної доцільності, подальшого проектування, будівництва і експлуатації газопроводу «Південний потік» на територіях країн-учасниць.