Ціну газу для населення і підприємств ТКЕ підвищено на 50%

В Україні з 1 серпня підвищено ціни на газ для населення і підприємств теплоенергетики.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.

За даними Міністерства з питань житлово-комунального господарства, у зв`язку з підвищенням цін на газ тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25%.

Граничний рівень ціни на природний газ для підприємств ТКЕ, що забезпечують населення опаленням і гарячим водопостачанням, з 1 серпня 2010 року зросте на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування і розподіл газу).

Ціна на газ для підприємств теплоенергетики не переглядалася з грудня 2008 року і була зафіксована на рівні 872,78 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обгрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.