Увечері BP розпочне закупорку свердловини в Мексиканській затоці

В понеділок увечері компанія BP може розпочати перманентну закупорку свердловини на дні Мексиканської затоки, повідомляє ВПС.

За словами відставного адмірала берегової охорони США Тада Аллена, що очолює штаб федерального уряду по ліквідації наслідків аварії, інженери готуються до того, аби почати закачувати в свердловину розчин і цемент. Фахівці назвали цей етап "статичною нейтралізацією".

Якщо все піде за планом, то потім, через 5-7 діб, розчин і цемент почнуть качати із спеціально пробуреної відвідної свердловини. І лише тоді можна буде говорити про "донну нейтралізацію" - цим терміном інженери позначають повну закупорку аварійної свердловини.

При цьому вони підкреслюють: гарантувати результат сьогодні неможливо, оскільки до цих пір ніде в світі ніхто не намагався запечатати нафтову свердловину, що знаходиться на дні океану на глибині 1,5 км.

"Статична нейтралізація" передбачає участь двох судів, які закачуватимуть в свердловину буровий розчин. Піде суміш по шлангах, які в липні встановили поверх противикидного превентора, відмова якого привела до вибуху платформи.

У теорії розчин повинен загнати нафту і газ назад в природний резервуар під морським дном. Якщо тиск в свердловині залишатиметься стабільним і нових витоків виявлено не буде, тоді в свердловину піде цемент, який повинен буде намертво запечатати верхню частину свердловинної труби.

В кінці травня подібна спроба вже робилася, причому з використанням практично того ж устаткування, але провалилася: тиск нафти і газу, які виривалися на поверхню, виявився дуже великим.

20 квітня на нафтовій платформі надглибокого буріння Deepwater Horizon, що належала американо-швейцарській компанії Transocean, і орендувалася британською BP, стався вибух і пожежа. Загинули 11 робітників, сама платформа затонула, а з аварійної свердловини в океан стала витікати нафта - до 60 тисяч баррелів (9,5 млн літрів) в добу.

Аварія нанесла серйозної шкоди біосистемі Мексиканської затоки і ударила по населенню чотирьох прибережних штатів США. Проте два тижні тому фахівцям BP удалося встановити заглушку, і витік припинився.