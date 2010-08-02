Нафта дорожчає на фоні зниження долара

Вересневі ф`ючерси на нафту в понеділок торгуються в "зеленій зоні" після того, як зниження курсу долара по відношенню до євро збільшило попит на сировинні товари, повідомляє РІА Новості.

Поки, за станом на 08:55 мск, на електронних торгах на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) виросла на 0,19 долара - до 79,14 долара за баррель. Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent виросла на 0,13 долара - до 78,31 долара за баррель. Євро за станом на 8.44 мск подорожчав до 1,3076 долара за євро проти 1,3033 долара за євро на завершенні торгів в п`ятницю.

"Оскільки курс американського долара знижується, інвестори вважають за краще вкладати гроші в сировину. Я налагоджений позитивно по відношенню до ринку нафти", - заявив глава фонду Astmax Co Ltd з Токіо Тетсу Іморі (Tetsu Emori), слова якого наводить агентство Bloomberg. Додатковим чинником підтримки для ринку нафти служить позитивна динаміка азіатських фондових майданчиків, які зростають на 1,2-1,3% на тлі позитивних корпоративних новин. При цьому стримуючий вплив на динаміку "чорного золота" виявили макроекономічні дані з Китаю. Зокрема, темпи ділової активності в промисловості країни виявилися в липні найповільнішими за 17 місяців - індекс PMI за місяць впав до 51,2 пункту в порівнянні з 52,1 пункту в червні.