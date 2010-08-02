В освоєння шельфу Чорного і Азовського морів Україна інвестує 7 млрд. грн.

Україна планує впродовж п`яти років інвестувати 7 млрд. грн. в освоєння родовищ на шельфі Чорного і Азовського морів.

Про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Сегодня».

«Необхідно вкласти 7 млрд. грн. упродовж п`яти років, щоб ми могли одержати річний видобуток не 1,2 млрд. кубів, а 3 млрд. кубів», – сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО додав, що «цей газ піде на українські потреби: забезпечення Криму і Херсонської області».

Довідка УНІАН. Український сектор шельфу Чорного і Азовського морів становить 133,7 тис. кв. км. і входить до Альпійсько-Гімалайський орогенного поясу, в якому розташовані найбільші нафтогазоносні регіони Ірану, Іраку, Азербайджану, Північного Прикавказзя і Румунія. Прогнозні ресурси регіону – більше 1,5 млрд. тонн умовного палива в газовому еквіваленті.

В Україні єдиним підприємством, яке займається видобутком нафти, газу і газового конденсату на шельфі Чорного і Азовського морів, є ДАТ «Чорноморнафтогаз» спільно з ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». На сьогоднішній день в акваторії Чорного і Азовського морів сейсморозвідкою виявлено 109 структур.

Через різні причини геологорозвідувальні роботи на шельфі Чорного і Азовського морів досі виконувалися в обмежених обсягах, внаслідок чого ступінь освоєння ресурсів залишається дуже низькою – близько 4%.