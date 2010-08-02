КМДА відшкодує заборгованість «Київенерго» за газ

Київська міська державна адміністрація відшкодує заборгованість «Київенерго» перед газопостачальниками у найближчі строки.

Про це повідомив в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ під час апаратної наради з робочих питань із заступниками голови КМДА, начальниками головних управлінь та керівниками структурних підрозділів КМДА, поінформували УНІАН у прес-службі міськадміністрації.

«Сьогодні постала гостра необхідність погашення заборгованості АК «Київенерго» з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію у сумі близько 2 млрд. грн. Наша принципова позиція у цій ситуації уже визначена, залишилось тільки напрацювати механізм її реалізації”, - підкреслив О.ПОПОВ.

На жаль, додав він, вирішуватиметься це питання знову ж таки за рахунок залучення кредиту, але цього разу грошовий ресурс буде дешевим. “У цьому нам допомагає особисто прем’єр-міністр, Національний банк, комерційні банки”, - зазначив в.о. голови КМДА.

За його словами, “технологічно ми спроможні реалізувати заплановане у поточному місяці, тож думаю, що вже найближчим часом мешканці Києва стабільно матимуть газ, електроенергію, тепло і гарячу воду».