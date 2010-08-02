Бойко: Команда Тимошенко звинувачує сама себе

Міністр палива танергетики України Юрій БОЙКО вважає, що зміна тактики поведінки НАК «Нафтогаз України» в Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати щодо спору з компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) відбулася за ініціативою колишнього керівництва Кабінету міністрів України.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня», коментуючи заяви Юлії ТИМОШЕНКО про те, що представники НАК «Нафтогаз України» відмовилися від позовних вимог і програли суд.

«Це не ми, а вони (Ю.ТИМОШЕНКО) відмовилися. Коли «Нафтогаз» одержав лист з «Газпрому» з проханням не вплутувати їх у цю справу, представники Кабміну Ю.ТИМОШЕНКО відразу ж змінили свою позицію, що привело в результаті до програшу в суді", - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що «вони звинувачують самі себе. Думаю, треба обнародувати все це листування «Нафтогазу» і «Газпрому», тоді всі питання відпадуть. Ми вже потім одержали такий важкий спадок, коли з двох бід довелося вибирати меншу: віддавати грошима, як вимагав РУЕ, чи газом».

При цьому Ю.БОЙКО зазначив, що уряд «нікуди не поспішає». «Але ми нікуди не поспішаємо. Поки що вивчаємо рішення суду, тривають переговори з "Газпромом", щоб ця ситуація була врегульована без порушення газового балансу країни. Це ключовий момент. Ніхто не збирається передавати 11 млрд. куб. м газу і залишати населення прийдешньою зимою без тепла», - сказав міністр.

На запитання, чи можливо, що Україна не визнає це рішення і відмовиться його виконувати, Ю.БОЙКО відповів: «Це повинні сказати юристи. Я можу відповісти одне: у нас немає можливості віддавати в таких обсягах ресурси, які, до речі, невідомо куди зникли».

«Це повинні розслідувати правоохоронні органи. Здається, жодна людина в Україні не відчула, що ці 11 мільярдів кубів були. Це реальна проблема, яку ми одержали в спадок, і нам треба її вирішувати, але не будь-якою ціною», - додав Ю.БОЙКО.

Нагадаємо, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

1 липня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування підсумків рішення Стокгольмського арбітражу.

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що під час судових слухань у Стокгольмі НАК «Нафтогаз України» відмовився від своєї позиції про наявність правових підтверджень законності придбання цього газу у ВАТ «Газпром».