З 26 липня по 2 серпня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися різноспрямовано.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу групи, з 26 липня по 2 серпня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – знизилися на 0,1%, або 10 грн./т, – до 8120 грн./т; на бензин А-92 – збільшилися на 0,2%, або 20 грн./т, – до 8280 грн./т; на бензин А-95 – знизилися на 0,4%, або 30 грн./т, – до 8450 грн./т; на дизельне паливо – збільшилися на 1,6%, або 110 грн./т, – до 7180 грн./т.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.