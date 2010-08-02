НКРЕ підвищила граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетників

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила граничні ціни на газ для бюджетних організацій і установ, промислових споживачів і інших суб`єктів господарювання на серпень на 9,7% – до 2187,2 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, збору до затвердженого тарифу на газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу за регульованим тарифом).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЕ з посиланням на відповідні постанови комісії від 30 липня №1008 і №1009.

Нагадаємо, що впродовж травня-липня для цих категорій споживачів граничний рівень цін на газ був зафіксований на рівні 1992,8 грн. за тис. куб. м.

НКРЕ щомісячно переглядає граничний рівень цін на газ, що реалізовується бюджетним організаціям і промспоживачам. При розрахунку граничних цін як одна зі складових враховуються курсові коливання офіційного курсу гривні відносно долара.