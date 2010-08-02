Бойко: Інвестиції в модернізацію ГТС дозволять економити

Інвестиції в модернізацію української газотранспортної системи (ГТС) у розмірі 1,2 млрд. дол. дозволять щороку економити до 1,5 млрд. куб. м газу, який використовується для перекачування газу до Європи.

Про це сказав міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Сегодня».

«Є технічний план реконструкції, наша делегація працює щодо нього з Євросоюзом для отримання під ці роботи пільгових кредитів. За три роки треба замінити трубопроводів на суму приблизно 300 млн. доларів, і ще 800 млн. доларів піде на заміну 60 газоперекачувальних агрегатів і пов`язану з ними структуру. Це дозволить економити приблизно мільярд кубів газу цього року і ще 500 млн. наступного», - сказав Ю. БОЙКО.

При цьому він додав, що «у результаті використовуватимемо для перекачування газу до Європи не 4, а 3 млрд. кубів газу, який ми купуємо у Росії».

Як повідомляв УНІАН, ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» вже оголосив про скорочення використання паливного газу за рахунок запуску 13 електроприводних газоперекачувальних агрегатів (ГПА). Компанія планує продовжувати установку електроприводних ГПА і розглядає можливість випуску в Україні необхідних для них двигунів.