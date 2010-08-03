Кабмін виділив кошти на ліквідацію шахт
08:20, 03 серпня 2010Енергетика
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Понад 286 млн. грн. зі стабфонду
Кабінет міністрів України вирішив виділити зі Стабілізаційного фонду Держбюджету 286,137 млн. грн. на фінансування робіт, пов`язаних з ліквідацією вугледобувних підприємств.
Про це говориться у розпорядженні Кабміну (від 14 липня ц.р. №1459-р), обнародуваному на офіційному сайті Верховної Ради.
Згідно з документом, кошти будуть виділені за рахунок нерозподілених залишків Стабфонду Держбюджету-2010 рік, надходжень від приватизації та продажу землі, а у разі недостатності зазначених коштів їх планується залучити за рахунок розміщення державних цінних паперів.
Гроші буде спрямовано на фінансування робіт на 107 шахтах, ліквідацію яких було почато в період 1997-2008 рр.
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