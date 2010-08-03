Ф'ючерси на нафту підвищилися

Ф`ючерси на нафту у понеділок закрилися вище 80 доларів за баррель вперше з травня після того, як ряд сприятливих даних з виробничого сектору укріпили віру інвесторів у відновлення світової економіки, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування вересневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 2,39 долара, або на 3%, до 81,34 долара за баррель, найвищого рівня закриття з 4 травня. Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли в ціні на 2,77 долара, або на 3,5%, до 80,95 долара за баррель.

Ціни на нафту виросли разом з цінами на інші сировинні товари і котируваннями акцій на світових ринках після того, як індекси менеджерів з постачання (PMI) для виробничої сфери США, єврозони і Великобританії виявилися кращими за прогнози. Ці звіти укріпили віру інвесторів у те, що економічне зростання продовжується після того, як протягом декількох тижнів виходили неоднозначні індикатори.

Схожий оптимізм щодо майбутнього попиту на сировину викликав підвищення цін на нафту в два рази в 2009 році, хоча за повторними хвилями зростання вище 80 доларів за баррель з жовтня відбувались швидкі зниження.