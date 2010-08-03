«Фронт змін» вважає підвищення тарифів на газ невиправданим

Політична партія «Фронт змін» вимагає провести незалежний аудит доцільності підвищення на 50% з 1 серпня цього року тарифів на газ для населення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

Згідно з повідомленням, заступник голови «Фронту змін», координатор напряму «Бюджет зростання» в «Уряді змін» Андрій ПИШНИЙ вважає, що влада не мала ніяких підстав в півтора рази підвищувати тарифи на газ для населення з 1 серпня.

На його думку, економічна доцільність такого рішення уряду дуже сумнівна. «Незрозуміло, яким чином 30% знижка на російський газ, одержана в обмін на пролонгацію терміну перебування Чорноморського флоту в Криму, перетворилася на 50% підвищення ціни на газ для населення? Це відверте знущання з людей», – підкреслив політик.

А.Пишний відзначив, що необхідно провести незалежний аудит доцільності підвищення тарифів на газ для населення. Для цього влада повинна надати вичерпну інформацію про економічні підстави, якими керувалися в Кабінеті міністрів, ухвалюючи це ганебне рішення.

Нагадаємо, Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня 2010 року прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в телеефірі заявив, що необхідність підвищення тарифів на газ відпала в результаті домовленостей з Росією про зниження ціни на газ. «Ми однозначно про це сказали вже, що тарифи для населення переглядатися не будуть. Цього року ми дістали можливість не переглядати відпускні ціни на газ для промисловості», – заявив він.

Разом з тим, 29 липня в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам і інформагентствам Н.Азаров висловив здивування критикою з боку екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на рішення про підвищення тарифів на газ для населення. Він сказав, що підвищення ціни на газ неможливо було уникнути в результаті підписання харківських угод, оскільки ними ціна знижувалася лише на 100 доларів, а формула її розрахунку, визначена січневими контрактами 2009 року, не була змінена. При цьому він підкреслив, що Україна не припиняє роботу з Росією з метою домогтися зміни формули розрахунку ціни на газ.

Довідка УНІАН. 21 квітня 2010 року в Харкові в ході робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до України були підписані доповнення до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року.

Згідно з доповненнями, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме зі знижкою на величину зниження експортного мита при постачаннях газу в Україну, яка встановлюється урядом РФ. Зниження складе 100 дол. за 1 тис. куб. м газу, але не більше 30% від ціни газу, і розповсюджуватиметься на обсяги поставок 30 млрд. куб. м в 2010 році і 40 млрд. куб. м – в подальші роки.